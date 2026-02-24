Причиной взрыва у Савеловского вокзала стал самоподрыв преступника

Преступник намеренно подорвался возле патрульного автомобиля Госавтоинспекции у Савеловского вокзала в Москве. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко .

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте взрывчатки. Дело расследует центральный аппарат ведомства.

Взрыв прогремел в ночь на 24 февраля. Погибли один из сотрудников ДПС и сам нападавший, еще двоих полицейских госпитализировали. Имя и мотивы смертника пока неизвестны.

Официальный представитель МВД Ирина Волк назвала имя погибшего на посту полицейского — им оказался 34-летний старший лейтенант Денис Братущенко. Его семье и пострадавшим сослуживцам окажут всю необходимую помощь.