Сексолог заступился за вид секса, над которым обычно все смеются

Эксперт в области секса и отношений Лаура Россиоли выступила в защиту интимной практики, которую большинство людей воспринимают с иронией. Речь идет о коротком половом акте. Ее мнение опубликовало издание Fashion Journal .

Россиоли утверждает, что быстрый секс неоправданно критикуют. На личном опыте она убедилась, что интимная близость длительностью 5–10 минут обладает большими преимуществами и по-своему ценна.

Раньше она тоже считала быструю близость неполноценной, но потом предложила партнеру сделать все за пять минут.

«В то утро я поняла, что спустя два года отношений стала искать любой предлог, чтобы не заниматься любовью. Тогда я подумала: а вдруг это связано не со снижением моего либидо, а со временем, которое приходится тратить на секс?» — заявила сексолог.

Писательница признала, что ее мужчина с готовностью откликнулся на инициативу. С того времени короткий секс прочно вошел в их интимную жизнь. Это позитивно отразилось на отношениях. Теперь они чаще занимаются любовью, пропала психологическая скованность, а также не приходится расходовать много энергии на продолжительный акт и регулярно отказывать партнеру.

