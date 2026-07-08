Сексолог Варра связала снижение интереса к интиму с зависимостью от смартфонов

Сексолог Юлия Варра заявила в интервью ИА НСН , что все больше россиян спокойно относятся к отсутствию секса. По ее мнению, это связано с тем, что многие постоянно пользуются телефонами, и молодежь все меньше интересуется живым общением.

«Это мировая тенденция. Мы часто наблюдаем картину, когда на улице на лавке сидят подростки, и каждый уткнулся в свой телефон. Они не общаются, у них эндорфиновое и дофаминовое счастье приходит из телефона», — объяснила специалист.

Опрос ВЦИОМ показал, что 45% россиян могут легко обойтись без секса. Авторы исследования отмечают, что полное отсутствие секса уже не воспринимается как трагедия, а количество людей, предпочитающих частый секс, уменьшилось.