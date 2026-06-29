Сексолог Санникова выразила уверенность, что раздельный сон может укрепить отношения

Существует мнение, что спать раздельно — это первый шаг к разрыву отношений. Однако сексолог Ирина Санникова утверждает, что раздельный сон может быть полезен для укрепления отношений, если оба партнера чувствуют в этом необходимость. Об этом сообщил Life.ru .

По словам специалиста, проблемы возникают не из-за места сна, а из-за чувств и способности договариваться. Раздельный сон может стать проявлением заботы друг о друге, особенно если у партнеров разные привычки или условия сна. Например, храп или разные предпочтения по температуре и освещению в спальне могут сделать раздельный сон медицинской необходимостью.

Санникова отмечает, что раздельный сон также может оживить сексуальную жизнь. Когда пары не проводят всю ночь вместе, это создает пространство для флирта и предвкушения, возвращая элемент загадки и тайны.

Чтобы раздельный сон не привел к конфликтам, сексолог рекомендует открыто обсуждать это решение с партнером. Важно объяснить, что желание спать отдельно не связано с отказом от эмоциональной близости. В идеале решение должно приниматься совместно, с учетом чувств и потребностей обоих партнеров.