Сексолог Миллер сообщила, что длительные выходные могут стать испытанием для отношений

Сексолог Александра Миллер в интервью Life.ru выразила мнение, что длительные новогодние каникулы могут оказать положительное влияние на демографию России. Она вспомнила опыт пандемии COVID-19, когда люди, работающие удаленно, испытывали повышенное интимное взаимодействие, что способствовало повышению рождаемости.
Однако Миллер подчеркнула, что вопрос устойчивости семьи в условиях длинных праздников остается открытым. Длительное совместное пребывание супругов может вскрыть скрытые проблемы, которые существовали ранее, но не осознавались.
Она отметила, что многие пары состоят в браке с людьми, которых недостаточно знают, и поэтому длительные каникулы могут стать испытанием для их отношений.
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