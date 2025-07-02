Сексолог Миллер сообщила, что длительные выходные могут стать испытанием для отношений

Сексолог Александра Миллер в интервью Life.ru выразила мнение, что длительные новогодние каникулы могут оказать положительное влияние на демографию России. Она вспомнила опыт пандемии COVID-19, когда люди, работающие удаленно, испытывали повышенное интимное взаимодействие, что способствовало повышению рождаемости.

Однако Миллер подчеркнула, что вопрос устойчивости семьи в условиях длинных праздников остается открытым. Длительное совместное пребывание супругов может вскрыть скрытые проблемы, которые существовали ранее, но не осознавались.

Она отметила, что многие пары состоят в браке с людьми, которых недостаточно знают, и поэтому длительные каникулы могут стать испытанием для их отношений.