Сексолог Миллер рассказала, что раздельный сон может стать лекарством для уставшей пары

Раздельный сон может быть как лекарством для уставшей пары, так и началом эмоционального разъединения. Об этом «КомсаNews» рассказала сексолог Александра Миллер.

По словам специалиста, раздельный сон стоит рассматривать как терапию, если причина кроется в физиологии: храп, беспокойные ноги, разные рабочие графики или несовпадающие ритмы сна. В такой ситуации переезд в разные комнаты может стать проявлением заботы.

Однако грань между заботой и охлаждением очень тонкая. Миллер подчеркнула, что сигналом тревоги служит не сам факт переезда в другую комнату, а контекст и ощущения, которые за ним стоят.

Среди признаков, по которым раздельный сон стоит расценивать как симптом эмоционального охлаждения, сексолог выделила: — решение спать отдельно превращается не в договоренность, а в побег; — облегчение, граничащее с эйфорией от того, что теперь можно спать в одиночестве; — исчезновение ритуала «заземления» — привычки обсуждать прошедший день перед сном и ждать утреннего объятия.

Отвечая на вопрос о влиянии раздельного сна на сексуальное влечение, Миллер отметила, что связь здесь есть, но она не прямая, а скорее психосоматическая. В краткосрочной перспективе разделение может даже разжечь страсть, но в долгосрочной перспективе есть риск утраты тактильного фона.