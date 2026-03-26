Сексолог Миллер рассказала, что работа в ночные смены влияет на сексуальное влечение

Сексолог Александра Миллер в интервью изданию «Абзац» с рассказала, что работа в ночные смены нарушает циркадные ритмы, ведет к повышенной утомляемости и влияет на сексуальное влечение.

Специалист отметила: «Сбивается, рушится весь гормональный фон [из-за работы ночью], и, соответственно, это влечет за собой хроническую усталость. И как следствие — [происходит] снижение либидо, набор лишнего веса и так далее».

По мнению Миллер, мелатонин, выработка которого происходит в позднее время суток, играет важную роль в поддержании нормального веса и либидо. Единственный способ снизить риски потери сексуального влечения — перейти на дневной график работы, написало радио Sputnik.