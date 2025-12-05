Секретное оружие: в Подольске рассказали о вкладе энергетиков в победу под Москвой

В Подольске провели форум и рассказали о вкладе энергетиков в битву за Москву

Форум Министерства обороны прошел в Подольске. Его темой стал вклад энергетиков в победу над гитлеровцами в битве за Москву.

Почти 80 лет информация об их подвиге была засекречена, до нас дошла в кратких воспоминаниях ветеранов отрасли. Лишь в 2023 году Минобороны опубликовало документы об уникальных оборонительных сооружениях.

В 25-40 километрах от центра Москвы, от Икши до Домодедова, возвели электрические заграждения общей длиной 220 километров. Они состояли из 37 трансформаторных пунктов, замаскированных под землянки, и четырехрядного забора из колючей проволоки.

«В Красную армию были призваны порядка пяти тысяч работников Мосэнерго, из которых треть не вернулась с полей сражений», — рассказал председатель совета ветеранов «Россети — Московский регион» Александр Митяев.

А после контрнаступления советских войск энергетики обеспечивали их электричеством. Документы легли в основу трилогии «Поднять меч! Секретное оружие XX века», опубликованной в прошлом году. Авторы надеются, что она понравится разным поколениям.

После форума его участники возложили цветы к памятнику Подольским Курсантам.

Ранее митинг, посвященный 84-й годовщине начала контрнаступления под Москвой, прошел также в Дубне.