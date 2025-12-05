Митинг к 84-й годовщине битвы под Москвой прошел в Дубне

У мемориала «Братские могилы» и в парке «Авиастроителей» в Дубне отметили 84-ю годовщину битвы под Москвой. Ветераны, юнармейцы, школьники и жители города почтили память павших воинов возложением цветов и минутой молчания.

Начальник штаба Ассоциации ветеранов СВО в городском округе Дубна Николай Киреев выступил перед собравшимися с речью.

«Эта битва — время, когда солдаты подняли головы и дали отпор врагу. Павшие были и военные, и гражданские. Работали все без исключения — взрослые, дети, старики. Но это были общие усилия, которые приближали нашу победу. И в тот день люди ринулись в бой, чтобы прогнать всю эту нечисть с нашей земли, загнать ее в логово и там уничтожить», — произнес Николай Киреев.

Фронт был недалеко от Дубны, в городской госпиталь свозили раненых, поэтому памятная дата особенно значима для местных жителей. На мероприятии вспомнили и о тех, кто сейчас находится на передовой в зоне специальной военной операции.

«Битва за Москву навсегда останется в истории величайшим примером мужества, стойкости и любви к Родине. Сегодня, как и тогда, наши воины отважно защищают национальные интересы и безопасность страны. Они — достойные наследники победителей битвы под Москвой. На торжественных мероприятиях в Дубне почтили память воинов, погибших в битве под Москвой, поблагодарили дорогих ветеранов и тружеников тыла. Помним свою историю. Гордимся предками. Верим в наших героев», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.