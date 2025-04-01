Два борта МЧС России прибыли в Мьянму для помощи после землетрясения

Два борта МЧС России, вылетевших накануне в Мьянму для помощи после землетрясения, прибыли в пункт назначения. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«МЧС России сформировало самую большую по численности группировку спасателей для оказания помощи населению Мьянмы», — заявили в ведомстве.

Всего к ликвидации последствий стихийного бедствия привлекли 264 российских спасателя.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме на минувшей неделе. Толчки ощутили пять соседних государств. По данным СМИ, число жертв превысило две тысячи. Еще около 3,9 тысячи человек получили травмы, порядка 270 пропали без вести.

Правительство Мьянмы объявило национальный траур из-за последствий землетрясения. В этот период флаг страны будет приспущен.