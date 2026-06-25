Сейсмолог Чебров: «Чаще всего люди путают интенсивность сотрясения и магнитуду»

Данила Чебров, директор камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» заметил, что после крупных землетрясений люди часто пытаются найти связь между подземными толчками в разных частях мира и сделать собственные прогнозы новых катастроф. Однако эти представления обычно ошибочны, передает РИАМО .

«Чаще всего люди путают интенсивность сотрясения и магнитуду», — заметил специалист.

Также существует заблуждение, что землетрясение в одной стране может вызвать подобные явления в другой.

Чебров подчеркнул, что прямых зависимостей между землетрясениями в разных регионах обычно нет. Хотя Земля является единой системой, строить прогнозы на основе таких соображений не всегда возможно.

Сейсмолог отметил, что если бы землетрясения были более частым явлением, люди бы лучше понимали разницу между магнитудой и интенсивностью сотрясений. Однако в регионах, где землетрясения редки, эти понятия находятся на периферии сознания и не считаются важными для выживания, пишет RT.