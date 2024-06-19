В Химках задержали мужчину, напавшего с ножом на собаку в продуктовом магазине на улице Академика Грушина. Животное получило ранения легкого и печени. Местные жители в беседе с 360.ru рассказали, что живодер уже отличался неадекватным поведением, поэтому его нужно изолировать от общества.

Неделю назад покупатель набросился на пса в магазине и ранил ножом. Стражи порядка по камерам наблюдения вычислили живодера только через неделю. При обыске у него обнаружили ножи и пневматический пистолет.

На оказавшихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, как мужчина зашел в магазин, увидел лежавшую на полу собаку и достал из кармана нож. Сначала он пропустил мимо себя других покупателей, а потом резко наклонился к животному и ударил его.

Злоумышленник несколько секунд наблюдал за раненым псом, который тут же выскочил из торговой точки, а потом спокойно вышел за ним.

Одна из сотрудниц магазина Наталья рассказала 360.ru, что месяц назад этот же мужчина распылил перцовый баллончик. Кассирам пришлось покинуть рабочее место из-за того, что в помещении нечем было дышать.