Россиянка завоевала титул «Четвертая вице-миссис Вселенная»

Россиянка впервые с 2022 года вышла с нацлентой на конкурсе «Миссис Вселенная»

Москвичка Оксана Ильичева завоевала титул «4-я Вице-Миссис Вселенная» на конкурсе красоты «Миссис Вселенная 2025», причем впервые с 2022 года россиянка смогла выступить с лентой своей страны. Об этом Ura.ru сообщила пресс-служба «Миссис Россия Мира».

Финал международного конкурса красоты состоялся 8 октября в филиппинской столице Маниле. Россию представляла 42-летняя жительница Москвы.

«Впервые с 2022 года представительница России смогла выступить с лентой своей страны, что стало наивысшим доказательством того, что красота остается вне политики», — отметили в пресс-службе национального конкурса красоты.

Сама Ильичева призналась, что все еще не может поверить, что ей удалось войти в топ-5 финалисток одного из самых престижных конкурсом красоты в мире. Она конкурировала с 120 участницами из разных стран, которые были красивы, успешны и талантливы.

Ранее в США сообщали о допуске к участию в конкурсу «Мисс Вселенная» загадочной 27-летней участницы из Палестины Надин Аюб.