Торги ценными бумагами на СПБ Бирже приостановили | 360°

13 мая 2024, 12:55
Торги ценными бумагами на СПБ Бирже приостановили
СПБ Биржа сообщила о приостановке торгов ценными бумагами
Организованные торги ценными бумагами на СПБ Бирже приостановили в 12:05. Об этом сообщили представители торговой площадки.
Причиной стал технический сбой. Специалисты выясняют, почему он произошел.
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«О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно», — заявили на СПБ Бирже.
Ранее стало известно, что СПБ Банк, который является расчетным депозитарием СПБ Биржи, попал под санкции США. Ограничения со стороны американского Минфина обычно означают блокировку активов и запрет на сделки для американцев.
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