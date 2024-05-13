Торги ценными бумагами на СПБ Бирже приостановили | 360°

Важное 13 мая 2024, 12:55 Торги ценными бумагами на СПБ Бирже приостановили СПБ Биржа сообщила о приостановке торгов ценными бумагами РИА «Новости»

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Организованные торги ценными бумагами на СПБ Бирже приостановили в 12:05. Об этом сообщили представители торговой площадки.

Причиной стал технический сбой. Специалисты выясняют, почему он произошел.

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«О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно», — заявили на СПБ Бирже.

Ранее стало известно, что СПБ Банк, который является расчетным депозитарием СПБ Биржи, попал под санкции США. Ограничения со стороны американского Минфина обычно означают блокировку активов и запрет на сделки для американцев.