Сдающих ЕГЭ предупредили о риске краже данных через Telegram-каналы

В России зафиксировали рост числа фишинговых сайтов и Telegram-каналов для кражи личных данных, которые мошенники создают для сдающих ЕГЭ. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель центра бесшовности МТС ID Роман Аникушин.

По его словам, уже сейчас зафиксировали более 100 поддельных сайтов и несколько десятков закрытых каналов с платными ответами к ОГЭ и ЕГЭ.

«Мошенники для фишинга персональных данных используют сезон сдачи основного и единого государственных экзаменов в апреле–июне. В этом году количество фишинговых каналов и сайтов может вырасти втрое», — сказал Аникушкин.

Эксперт объяснил, что эти сайты и ресурсы из-за сбора персональных данных представляют особую опасность как для самих школьников, так и для родителей. Некоторые сайты даже якобы оснащены проверкой электронных почт.

Кроме того, есть риск передать злоумышленникам доступ к своему устройству, получить файлы с вредоносным программным обеспечением (ПО) для кражи паролей и стать жертвой шантажа из-за перевода средств нежелательным организациям.

Он добавил, что в лучшем случае жертва получит прошлогодние ответы, а мошенник после перевода денег просто перестанет выходить на связь.

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