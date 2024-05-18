Счета немецкого Commerzbank на 94 млн евро арестовали по иску «Русхимальянса» | 360°

Общество 18 мая 2024, 22:25 Счета немецкого Commerzbank на 94 млн евро арестовали по иску «Русхимальянса» Суд по иску оператора «Русхимальянс» арестовал 94 млн евро немецкого Commerzbank IMAGO/Michael Gstettenbauer / Global Look Press

Читать 360 в

Арбитражный суд арестовал активы немецкого Commerzbank на сумму 94 миллиона евро по иску российского оператора по переработке газа «Русхимальянс». Счета арестованы в качестве обеспечительной меры, сказано в картотеке, документ опубликован на сайте суда.

«Русхимальянс» является оператором комплекса по переработке газа близ Усть-Луги, учрежден компаниями «Газпром» и «Русгаздобыча». По иску суд наложил арест на активы и ценные бумаги, принадлежащие «Коммерцбанк Акциенгезелльшафт», а также на ценные бумаги, принадлежащие АО «Коммерцбанк» (Евразия) на сумму 93 688 440,53 евро.

Реклама

Предусмотрен арест средств, которые будут поступать на счета банков, а также их недвижимое имущество.

Днем ранее суд вынес решение об аресте российских активов и недвижимости Deutsche Bank и Unicredit. Под арест попали активы на 238,6 миллиона евро и 462,6 миллиона евро соответственно.