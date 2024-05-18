Счета немецкого Commerzbank на 94 млн евро арестовали по иску «Русхимальянса» | 360°

18 мая 2024, 22:25
Счета немецкого Commerzbank на 94 млн евро арестовали по иску «Русхимальянса»
Суд по иску оператора «Русхимальянс» арестовал 94 млн евро немецкого Commerzbank
Арбитражный суд арестовал активы немецкого Commerzbank на сумму 94 миллиона евро по иску российского оператора по переработке газа «Русхимальянс». Счета арестованы в качестве обеспечительной меры, сказано в картотеке, документ опубликован на сайте суда.
«Русхимальянс» является оператором комплекса по переработке газа близ Усть-Луги, учрежден компаниями «Газпром» и «Русгаздобыча». По иску суд наложил арест на активы и ценные бумаги, принадлежащие «Коммерцбанк Акциенгезелльшафт», а также на ценные бумаги, принадлежащие АО «Коммерцбанк» (Евразия) на сумму 93 688 440,53 евро.
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Предусмотрен арест средств, которые будут поступать на счета банков, а также их недвижимое имущество.
Днем ранее суд вынес решение об аресте российских активов и недвижимости Deutsche Bank и Unicredit. Под арест попали активы на 238,6 миллиона евро и 462,6 миллиона евро соответственно.
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