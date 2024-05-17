Суд арестовал активы немецкого Unicredit на 462,7 миллиона евро | 360°

Мир 17 мая 2024, 19:42 Суд арестовал активы немецкого Unicredit на 462,7 миллиона евро Суд в России по иску «Русхимальянса» арестовал активы Unicredit Pxhere

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению ООО «Русхимальянс», совместного предприятия «Газпрома» и «Русгаздобычи», наложил арест на активы немецкого Unicredit Bank AG и связанных с ним российских юрлиц. Информация об этом указана в арбитражной картотеке.

Под арест попали активы на 462,6 миллиона евро: ценные бумаги, недвижимость, деньги на счетах. В рамках принятого решения об обеспечительных мерах суд выдал шесть исполнительных листов.

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Два года назад Европейский центральный банк оказывает сильное давление на банк UniCredit, вынуждая его покинуть Россию. При этом акции банка не собирались продавать российским бизнесменам, покупателей искали в Китае, Индии и Турции.

Ранее в России арестовали активы зарубежных банков JPMorgan и дочерней компании Commerzbank. Суд заморозил счета, акции, ценные бумаги и недвижимость.