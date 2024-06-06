Счастливый человек и работает лучше. Почему так важные адекватные условия труда

Законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня в жару внесли в Госдуму. Автором инициативы стал депутат Борис Чернышов. В интервью журналистке 360.ru Елене Кононовой на полях Петербургского международного экономического форума он рассказал, что исходил из строгих медицинских фактов.

Основной удар, когда человек в прямом смысле трудится в поте лица, приходится по сердечно-сосудистой и эндокринной системам.

«Человек при высоких температурных режимах не может работать. Ухудшается его здоровье», — пояснил парламентарий.

Мы, по сути, калечим людей, уменьшаем их производительность, трудоспособность. Зачем мы это делаем? Это абсолютно неадекватно, особенно, когда не создают условия для того, чтобы нормально работать: нет доступа к воде, нет нормального режима охлаждения, кондиционирования помещений. Люди по-настоящему потеют. Этому нужно положить конец.

Чернышов подчеркнул, что нужно работать для людей. Тогда и сотрудники будут справляться со своими задачами лучше.

«А мы вместе будем создавать дополнительные продукты», — отметил он.

Депутат также выступает за сокращения рабочего дня для женщин с двумя и более детьми. В России, объяснил он, на девушках традиционно лежат домашние обязанности. После возвращения с работы они занимаются уборкой, готовкой и детьми. Поэтому так важно пойти на своеобразную уступку. Кроме того, отметил автор инициативы, по статистике, многие браки распадаются как раз из-за нехватки внимания со стороны одного из партнеров.