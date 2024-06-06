Депутат Чернышов: нужно отменить ЕГЭ, потому что качество образования ухудшилось

Единый государственный экзамен в существующей сейчас форме нужно отменить. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в интервью 360.ru на полях Петербургского международного экономического форума отметил: ЕГЭ не уравнивает возможности школьников.

«Ухудшилось качество школьного образования. <…> К сожалению, процесс подменился тем, что люди получают знания подготовкой к единой аттестации. Вот эта подмена произошла. Чтобы подготовиться, можно надрессировать тебя, как мышь», — поделился депутат.

Возникают неравенства. Например, появляется огромное количество репетиторов, чьи услуги не могут позволить себе семьи с небольшим доходом.

«Второе — это абсолютно разное состояние системы образования в регионах. В Москве она богатейшая, все нормально, упаковано, круто. В каком-то муниципалитете на окраине России — другие условия», — добавил он.

Чернышов также призвал давать всем учителям достойные зарплаты и возможности для реализации.

Единый госэкзамен в России могут отменить с 2025 года. Вместо него депутаты предлагают вернуть традиционную государственную итоговую аттестацию.