Сборник советов для будущих родителей разработали на форуме «Истоки»

В Севастополе в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» завершился первый заезд форума «Истоки» о семейных ценностях. В нем приняли участие свыше 200 детей и их родителей из 38 субъектов страны, включая новые регионы России, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На протяжении нескольких дней участники семейного мероприятия занимались созданием сборника советов по воспитанию для будущих родителей.

В итоге получилось издание с восемью разделами рекомендаций для мам и пап. В него также вошли полезные информационные ресурсы. Сборник дополнили календарем семейных мероприятий, который помогали разрабатывать дети.

«Я уже не раз говорил, что в „Новом Херсонесе“ рождаются смыслы. Для шести участников первый заезд стал не просто образовательной программой, но и глубоко личным событием: на форуме ребята приняли таинство Крещения», — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

На следующем заезде форума соберутся молодые историки, археологи, реставраторы, педагоги, сотрудники музеев и представители клубов реконструкции. Темой мероприятия станет «Историко-культурное наследие».

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