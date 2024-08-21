Госдума решила поддержать закон о выплатах за долгий брак

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поддержит переработанный законопроект о выплатах семьям, состоящим в браке 20 и более лет. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила председатель комитета Нина Останина.

Она сообщила, что в ближайшее время представят новый вариант документа.

«Авторам законопроекта нужна наша поддержка, и я готова ее оказать», — отметила председатель комитета, подчеркнув, что «нет ничего более традиционного и ценного, чем долгосрочный брак».

В год семьи, по словам Останиной, такой законопроект особенно актуален и требует внимания со стороны властей.

Собеседница агентства также отметила, что определение финансовых аспектов для реализации инициативы — это задача правительства. По ее мнению, основная задача депутатов — защищать интересы своих избирателей, и сейчас ничего не может быть важнее, чем сохранение института семьи.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что в Госдуме дорабатывают законопроект о выплатах для россиян за вступление в брак и его продолжительность.