Сбор подснежников может обернуться тюремным сроком до четырех лет

За сбор подснежников и других растений, занесенных в Красную книгу, может грозить лишение свободы на срок до четырех лет и штраф до 1 миллиона рублей. Об этом напомнил ТАСС со ссылкой закон России.

Уничтожение находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных влечет административную ответственность. Для граждан штраф составляет от 2,5 до пяти тысяч рублей.

Для должностных лиц сумма штрафа достигает от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических — до одного миллиона рублей. Подснежники признаны редкими растениями, которые находятся под угрозой исчезновения.

В отдельных случаях сорвавшим их может грозить уголовная ответственность. Максимальное наказание наступает при доказанном умысле и сборе растений на территории заповедника или другой особо охраняемой природной зоны.

