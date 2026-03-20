Какие грибы нельзя собирать в Подмосковье: полный список, фото и последствия за нарушения
В Подмосковье с 1 сентября введут штрафы за сбор краснокнижных грибов
С 1 сентября 2026 года грибникам в Московской области придется особенно внимательно смотреть под ноги — в регионе введут штрафы за краснокнижный улов. 360.ru разобрался, какие грибы оказались под запретом и что грозит за их сбор.
Ответственность за сбор краснокнижных грибов в Подмосковье
Депутаты Мособлдумы на заседании приняли изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях. Теперь с 1 сентября 2026 года придется ответить за незаконный сбор, добычу, продажу или уничтожение грибов, занесенных в Красную книгу региона, сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования.
«Внесение этих изменений в закон — важный шаг к наведению порядка в сфере охраны природы. Раньше человек мог формально уйти от ответственности, так как грибы относятся к отдельному царству природы. Теперь этот правовой недочет устранен. Отныне под охраной закона находятся все без исключения краснокнижные виды», — отметил министр экологии и природопользования Виталий Мосин.
Сейчас в Красной книге Подмосковья числится 26 видов грибов, нуждающихся в особой охране. После вступления поправок в силу за сбор такого улова грозят штрафы:
- для граждан — от одной тысячи до трех тысяч рублей;
- для должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей;
- для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
«Рекомендуем заранее ознакомиться с перечнем охраняемых видов, чтобы избежать нарушений во время тихой охоты», — подчеркнули в министерстве.
Список краснокнижных грибов Подмосковья
Гиропорус синеющий
Вид трубчатых шляпочных грибов семейства болетоаых. Съедобен, считается ценным грибом, поскольку не имеет горьковатого вкуса. Пригоден для сушки, используется для приготовления супов, соусов и гарниров.
Говорушка подогнутая
Гриб рода говорушкасемейства рядовиковые. Считается условно-съедобным грибом с посредственными вкусовыми качествами. В пищу употребляются только шляпки молодых грибов, так как мякоть ножки бывает волокнистой и трудно перевариваемой.
Дубовик оливково-бурый
Гриб из рода боровик семейства болетовые. Условно съедобный гриб хорошего качества. Относится ко второй категории пищевой ценности. Гриб содержит ядовитые вещества, разрушающиеся при варке.
Ежовик коралловидный
Съедобный гриб рода геристцу семейства герициевые. Внешне напоминает коралл или миниатюрное дерево с ветвями из белых «иголочек». Ежовик коралловидный включен в Красную книгу России.
Звездовик сводчатый
Гриб считается условно съедобным, пока не началось созревание спор. В народной медицине звездовик сводчатый используют в качестве кровоостанавливающего и антисептического средства.
Каштановый гриб
Съедобен, хорошего качества, но при варке может приобретать горьковатый вкус. Годится в основном для сушки, при которой горечь исчезает.
Леоция студенистая
Гриб несъедобный, слишком мелкий. Издали леоцию можно спутать с молодыми ворончатыми лисичками — похожа окраска и форма шляпки с подогнутыми внутрь краями, однако вблизи различия очевидны.
Спарассис курчавый
Съедобный гриб, идет главным образом на приготовление супов, для жарки и сушки. Однако съедобен только в молодом возрасте — плодовые тела с буроватой окраской становятся очень жесткими. Используется в народной медицине.
Трутовик разветвленный
Трутовик разветвленный съедобен. Особенно ценятся молодые экземпляры с мягкой и нежной мякотью и приятным ароматом. Старые грибы могут иметь резкий запах. Занесен в Красную книгу России.
Боровик укореняющийся
Несъедобен из-за горького вкуса, который не исчезает даже после тепловой обработки, может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка, спровоцировать понос или рвоту.
Гигрофоропсис крупноспоровый
Ранее считался разновидностью ложной лисички (Hygrophoropsis aurantiaca), но в 1996 году его признали отдельным видом.
Груздь золотисто-желтый лиловеющий
Съедобен. Образует микоризу с березой и некоторыми видами ив, а также с елью.
Дубовик крапчатый-Суслова
Съедобный гриб, также годен для сушки. Из него готовят соусы и гарниры к мясным блюдам.
Ложносвинуха лепестовидная
Съедобный гриб. Перед приготовлением блюд не требуется предварительная обработка. Употреблять можно в любом виде: соленом, маринованном, жареном, вареном, тушеном, можно сушить.
Млечник древесинный
Условно съедобный гриб, некоторые источники относят его ко второй категории съедобности. В пищу идут только шляпки, так как ножки слишком жесткие. Используется соленым.
Паутинник превосходный
Съедобен, относится к третьей категории пищевой ценности. В регионах, где этот вид не включен в Красную книгу, его сушат, маринуют, солят. Существуют похожие и трудноопределимые токсичные виды.
Паутинник чешуйчатый
Сведения о съедобности различаются: гриб причисляют к несъедобным или к малоизвестным условно съедобным грибам низких вкусовых качеств. Перед употреблением рекомендуется отваривать 15 минут.
Паутинник фиолетовый
Съедобен, может употребляться отваренным, жареным или соленым. Официально относится к четвертой вкусовой категории.
Подберезовик разноцветный
Съедобный гриб, используется так же, как подберезовик обыкновенный.
Полубелый гриб
В России полубелый гриб относится к съедобным грибам. В некоторых источниках описывается как условно съедобный из-за специфического запаха карболовой кислоты или йодоформа в сыром виде, который полностью исчезает после отваривания, сушки или другой термической обработки.
Саркосома
Гриб считается несъедобным, хотя иногда его употребляют в пищу в тушеном виде. В народной медицине гриб используют только для приготовления настоек, но его не применяют в официальной медицине.
Сыроежка зеленоватая
Предпочитает широколиственные леса с дубом, буком и другими породами. Плодоносит в одиночку, реже группами, в период с июня по сентябрь.
Сыроежка золотистая
Съедобна. В кулинарии используется в домашних заготовках, часто в жареном, соленом или маринованном виде. Перед приготовлением грибы необходимо тщательно очистить и отварить. Для приготовления лучше использовать молодые грибы.
Сыроежка разнопластинчатая
Плодовые тела образуются в июле-сентябре. Вид очень редок, встречается единичными экземплярами или небольшими группами по два-три плодовых тела.
Трутовик овечий
Растет преимущественно в хвойных и смешанных лесах, часто большими сросшимися группами. В пищу пригодны молодые грибы с шляпкой белого цвета. Имеет сырный привкус.
Эгталома темно-синяя
Образует микоризу с различными видами деревьев, такими как сосна, ель и береза. Плодовые тела обычно появляются летом и осенью, имеют синевато-черную шляпку и белую ножку.
Микологи отмечают, что отличить краснокнижный гриб от обычного довольно сложно. В полевых условиях практически нереально найти разницу, например, между мухомором крошащимся и вешенкой небродийской. Как именно будут проверять и штрафовать за добычу — не уточняется.