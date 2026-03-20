Сегодня 19:10 Какие грибы нельзя собирать в Подмосковье: полный список, фото и последствия за нарушения В Подмосковье с 1 сентября введут штрафы за сбор краснокнижных грибов 0 0 0 Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com Подмосковье

Подмосковье

Штрафы

Природа

Законы

Мособлдума

Экология

Грибы

С 1 сентября 2026 года грибникам в Московской области придется особенно внимательно смотреть под ноги — в регионе введут штрафы за краснокнижный улов. 360.ru разобрался, какие грибы оказались под запретом и что грозит за их сбор.

Ответственность за сбор краснокнижных грибов в Подмосковье Депутаты Мособлдумы на заседании приняли изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях. Теперь с 1 сентября 2026 года придется ответить за незаконный сбор, добычу, продажу или уничтожение грибов, занесенных в Красную книгу региона, сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования. «Внесение этих изменений в закон — важный шаг к наведению порядка в сфере охраны природы. Раньше человек мог формально уйти от ответственности, так как грибы относятся к отдельному царству природы. Теперь этот правовой недочет устранен. Отныне под охраной закона находятся все без исключения краснокнижные виды», — отметил министр экологии и природопользования Виталий Мосин.

Фото: Медиасток.рф

Сейчас в Красной книге Подмосковья числится 26 видов грибов, нуждающихся в особой охране. После вступления поправок в силу за сбор такого улова грозят штрафы: для граждан — от одной тысячи до трех тысяч рублей;

для должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. «Рекомендуем заранее ознакомиться с перечнем охраняемых видов, чтобы избежать нарушений во время тихой охоты», — подчеркнули в министерстве. Список краснокнижных грибов Подмосковья Гиропорус синеющий Вид трубчатых шляпочных грибов семейства болетоаых. Съедобен, считается ценным грибом, поскольку не имеет горьковатого вкуса. Пригоден для сушки, используется для приготовления супов, соусов и гарниров.

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Говорушка подогнутая Гриб рода говорушкасемейства рядовиковые. Считается условно-съедобным грибом с посредственными вкусовыми качествами. В пищу употребляются только шляпки молодых грибов, так как мякоть ножки бывает волокнистой и трудно перевариваемой.

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Дубовик оливково-бурый Гриб из рода боровик семейства болетовые. Условно съедобный гриб хорошего качества. Относится ко второй категории пищевой ценности. Гриб содержит ядовитые вещества, разрушающиеся при варке.

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Ежовик коралловидный Съедобный гриб рода геристцу семейства герициевые. Внешне напоминает коралл или миниатюрное дерево с ветвями из белых «иголочек». Ежовик коралловидный включен в Красную книгу России.

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Звездовик сводчатый Гриб считается условно съедобным, пока не началось созревание спор. В народной медицине звездовик сводчатый используют в качестве кровоостанавливающего и антисептического средства.

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Каштановый гриб Съедобен, хорошего качества, но при варке может приобретать горьковатый вкус. Годится в основном для сушки, при которой горечь исчезает.

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Леоция студенистая Гриб несъедобный, слишком мелкий. Издали леоцию можно спутать с молодыми ворончатыми лисичками — похожа окраска и форма шляпки с подогнутыми внутрь краями, однако вблизи различия очевидны.

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Спарассис курчавый Съедобный гриб, идет главным образом на приготовление супов, для жарки и сушки. Однако съедобен только в молодом возрасте — плодовые тела с буроватой окраской становятся очень жесткими. Используется в народной медицине.

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Трутовик разветвленный Трутовик разветвленный съедобен. Особенно ценятся молодые экземпляры с мягкой и нежной мякотью и приятным ароматом. Старые грибы могут иметь резкий запах. Занесен в Красную книгу России.

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Боровик укореняющийся Несъедобен из-за горького вкуса, который не исчезает даже после тепловой обработки, может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка, спровоцировать понос или рвоту.

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Гигрофоропсис крупноспоровый Ранее считался разновидностью ложной лисички (Hygrophoropsis aurantiaca), но в 1996 году его признали отдельным видом.

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Груздь золотисто-желтый лиловеющий Съедобен. Образует микоризу с березой и некоторыми видами ив, а также с елью.

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Дубовик крапчатый-Суслова Съедобный гриб, также годен для сушки. Из него готовят соусы и гарниры к мясным блюдам.

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Ложносвинуха лепестовидная Съедобный гриб. Перед приготовлением блюд не требуется предварительная обработка. Употреблять можно в любом виде: соленом, маринованном, жареном, вареном, тушеном, можно сушить.

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Млечник древесинный Условно съедобный гриб, некоторые источники относят его ко второй категории съедобности. В пищу идут только шляпки, так как ножки слишком жесткие. Используется соленым.

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Паутинник превосходный Съедобен, относится к третьей категории пищевой ценности. В регионах, где этот вид не включен в Красную книгу, его сушат, маринуют, солят. Существуют похожие и трудноопределимые токсичные виды.

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Паутинник чешуйчатый Сведения о съедобности различаются: гриб причисляют к несъедобным или к малоизвестным условно съедобным грибам низких вкусовых качеств. Перед употреблением рекомендуется отваривать 15 минут.

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Паутинник фиолетовый Съедобен, может употребляться отваренным, жареным или соленым. Официально относится к четвертой вкусовой категории.



Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Подберезовик разноцветный Съедобный гриб, используется так же, как подберезовик обыкновенный.

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Полубелый гриб В России полубелый гриб относится к съедобным грибам. В некоторых источниках описывается как условно съедобный из-за специфического запаха карболовой кислоты или йодоформа в сыром виде, который полностью исчезает после отваривания, сушки или другой термической обработки.

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Саркосома Гриб считается несъедобным, хотя иногда его употребляют в пищу в тушеном виде. В народной медицине гриб используют только для приготовления настоек, но его не применяют в официальной медицине.

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Сыроежка зеленоватая Предпочитает широколиственные леса с дубом, буком и другими породами. Плодоносит в одиночку, реже группами, в период с июня по сентябрь.

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Сыроежка золотистая Съедобна. В кулинарии используется в домашних заготовках, часто в жареном, соленом или маринованном виде. Перед приготовлением грибы необходимо тщательно очистить и отварить. Для приготовления лучше использовать молодые грибы.



Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Сыроежка разнопластинчатая Плодовые тела образуются в июле-сентябре. Вид очень редок, встречается единичными экземплярами или небольшими группами по два-три плодовых тела.

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Трутовик овечий Растет преимущественно в хвойных и смешанных лесах, часто большими сросшимися группами. В пищу пригодны молодые грибы с шляпкой белого цвета. Имеет сырный привкус.

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Эгталома темно-синяя Образует микоризу с различными видами деревьев, такими как сосна, ель и береза. Плодовые тела обычно появляются летом и осенью, имеют синевато-черную шляпку и белую ножку.

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Микологи отмечают, что отличить краснокнижный гриб от обычного довольно сложно. В полевых условиях практически нереально найти разницу, например, между мухомором крошащимся и вешенкой небродийской. Как именно будут проверять и штрафовать за добычу — не уточняется.