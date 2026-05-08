«Сбой в реальности»: чем хорошие новости отличаются от плохих

Любая новость — сбой в реальности. Об этом заявил журналист, писатель, один из создателей журнала «Русский репортер» Дмитрий Соколов-Митрич в подкасте 360.ru «Лепта».

«Новость по определению, как правило, плохая. Когда все хорошо, тогда вроде бы и нет никаких новостей», — объяснил свою позицию журналист.

Он добавил, что хорошие новости нужно создавать, а плохие приходят сами. Соколов-Митрич рассказал, что главный редактор «Русского репортера» Виталий Лейбин всегда требовал от подчиненных искать положительные темы, чтобы не утонуть в негативе. Кроме того, хорошие новости нужно не только найти, но и правильно рассказать.

Ранее клинический психолог Марианна Абравитова рассказала, как снизить тревогу из-за неконтролируемых событий и не ждать все время только плохих новостей.