Психолог Абравитова посоветовала тревожникам мысленно разделять ситуации по степени вовлеченности

Клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с Pravda.Ru рассказала, как снизить тревогу из-за событий, которые человек не может контролировать.

По ее словам, для начала важно признать: невозможно контролировать все. Это понимание помогает избегать постоянного ожидания плохих новостей и жизни в напряжении.

«Если человек не понимает, что он не все может контролировать, он фактически обречен жить в стрессе», — отметила Абравитова.

Чтобы справиться с тревожностью, психолог посоветовала мысленно разделять ситуации по степени личной вовлеченности. Самая сильная реакция оправданна, когда происходящее напрямую касается самого человека или его близких. Чем меньше возможности повлиять на ситуацию, тем ниже должен быть уровень тревоги, добавила «Пенза-пресс».