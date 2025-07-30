Сбой произошел в работе приложения и на сайте «ВкусВилла»

Технические неполадки обнаружили в мобильном приложении и на сайте сети магазинов «ВкусВилл». Соответствующая информация появилась на ресурсе по отслеживанию проблем в работе сервисов Downdetector .

Сбой в работе произошел в среду, 30 июля. На нестабильное функционирование сервиса пожаловались пользователи из различных регионов России.

Большая часть жалоб была зафиксирована у жителей Москвы. О сбоях сообщили жители Подмосковья, Новгородской области, Санкт-Петербурга и Забайкальского края.

Пользователи рассказали, что не могут оформить покупку, а некоторая информация отображается на сайте некорректно.

Накануне произошла хакерская атака на столичную сеть клиник «Семейный доктор». Врачи сообщили, что с 22 июля исчезла база пациентов и восстановлению не подлежит.