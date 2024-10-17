Сберечь нервы, время и деньги. Россиянам рассказали, как избежать стресса при ремонте
Дизайнер Забегина: следить за ремонтом должен профессионал
Ремонт стал источником стресса для подавляющего большинства россиян. Чтобы избежать негативных эмоций во время обновления своего дома, стоит довериться профессионалу, рассказала ведущей 360.ru Екатерине Малашенко дизайнер Екатерина Забегина.
В первую очередь она посоветовала четко и честно определить свой бюджет и вложить проект ремонта в его рамки.
«Большая доля сохранения нервов — это если мы привлечем какого-то профессионала, ну вот того же, например, дизайнера, который, помимо того, что он сможет сделать планировку правильную, законную, удобную конкретно для вас, под ваш запрос, он еще и будет как раз контролировать подрядчиков, решать какие-то косяки, вопросы», — отметила Забегина.
Такой специалист обойдется минимум в 40 тысяч рублей. Все зависит от профессионализма и сегмента, в котором работает эксперт.
Дизайнер также посоветовала не экономить на таких вещах, как электрика, трубы и сантехника.
«Нельзя ни в коем случае экономить на руках, на строителях, которые будут этот самый проект реализовывать. <…> Действительно думающий прораб сбережет не только время, нервы, но он сбережет фактически ваши деньги», — подчеркнула эксперт.
Ранее дизайнер интерьеров Елена Михайловская рекомендовала россиянам самостоятельно нанимать рабочих для ремонта квартиры, чтобы сэкономить.