Дизайнер Михайловская посоветовала самостоятельно нанимать рабочих для ремонта квартиры, чтобы сэкономить

В сентябре 2024 года средняя стоимость квартирного ремонта возросла на 22,5%. Чтобы снизить затраты, можно нанять бригаду, не прибегая к помощи прораба, рассказала дизайнер интерьеров Елена Михайловская сайту «Москва24» .

По ее словам, самостоятельный поиск работников поможет сэкономить, однако не стоит оставлять сотрудников без адекватного контроля. Кроме того, часть работ можно выполнить своими руками. Демонтаж обоев и плитки под силу практически любому человеку, отметила Михайловская.