Дизайнер Михайловская посоветовала самостоятельно нанимать рабочих для ремонта квартиры, чтобы сэкономить

В сентябре 2024 года средняя стоимость квартирного ремонта возросла на 22,5%. Чтобы снизить затраты, можно нанять бригаду, не прибегая к помощи прораба, рассказала дизайнер интерьеров Елена Михайловская сайту «Москва24».
По ее словам, самостоятельный поиск работников поможет сэкономить, однако не стоит оставлять сотрудников без адекватного контроля. Кроме того, часть работ можно выполнить своими руками. Демонтаж обоев и плитки под силу практически любому человеку, отметила Михайловская.
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