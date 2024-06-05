Сбербанк в июне запустит отделения в Донецке и Луганске

Сбербанк в июне запустит три полноформатных отделения в Донецке и Луганске

В июне Сбербанк запустит три полноформатных отделения в Луганске и Донецке, а также 13 офисов партнерской сети в городах Луганской и Донецкой народных республик. Об этом рассказала пресс-служба банка на ПМЭФ, сообщило РИА «Новости» .

В кредитной организации отметили, что клиентам будут доступны все основные продукты: кредиты, вклады, кредитные и дебетовые карты, установка «Сбербанк Онлайн». Полный пакет основных услуг получат и юридические лица.

«До конца года мы продолжим активное развитие в ЛНР и ДНР, а также начнем работу в Херсонской и Запорожской областях», — отметили в Сбере.

В пресс-службе добавили, что банк уже устанавливает банкоматы в Макеевке, Донецке и Луганске. Там в ближайшие дни начнут работать десять аппаратов. При этом к 1 июля общее число устройств достигнет 50.

ПМЭФ в Санкт-Петербурге проходит с 5 по 8 июня. Его участники в том числе обсудят развитие отечественной экономики.