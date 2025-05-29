Сажать за гибель деток-теляток. Лукашенко пообещал уголовное наказание за масштабный падеж скота в Белоруссии
Лукашенко пообещал сажать за рекордные показатели падежа скота в Белоруссии
Падеж скота в Белоруссии достиг рекордных показателей, заявил президент республики Александр Лукашенко в эфире телеканала «Первый информационный». Он призвал уголовно наказать виновных.
Он признался, что до глубины души возмущен тем фактом, что районные ветврачи вместо того, чтобы лечить коров, обсуждают с врачами в хозяйствах, как скрыть масштабный падеж.
«Это кошмар, это недопустимо. За это надо нести уголовную ответственность», — заявил президент.
Белорусский лидер подчеркнул, что, как деревенский человек, он не может понять, как специалисты допускают гибель «маленьких деток-теляток».
Накануне Лукашенко поставил план на выращивание картофеля: чтобы хватило не только для собственных нужд, но и на экспорт в Россию.