«Чтобы хватило нам и России». Лукашенко поставил план на выращивание картофеля

Белоруссии нужно вырастить такое количество картофеля, чтобы хватило не только для собственных нужд, но и на экспорт в Россию. Об этом заявил президент Белоруссии Алексанлр Лукашенко, принимая с докладом председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика. Слова главы государства передало БелТА .

«Очень много разговоров. Особенно после совещания у президента России, где он там пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России», — отметил Лукашенко.

Президент добавил, что это не будет благотворительностью, а за «приличные деньги, приличные цены».

Тему нехватки картофеля в Белоруссии поднял несколько дней назад президент России на совещании с представителями бизнеса. Владимир Путин удивился, когда ему сказали, что в Белоруссии закончилась картошка.