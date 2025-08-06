Саудовская Аравия станет страной-гостем ПМЭФ-2026

Саудовская Аравия выступит в статусе страны — гостя Петербургского международного экономического форума в 2026 году. Информация об этом появилась на сайте Росконгресса.

«Страной — гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия — один из ведущих экономических и стратегических партнеров России. Проведение форума совпадает со знаковой датой — 100-летием со дня установления дипломатических отношений между двумя странами», — отметили в фонде.

В 2026-м Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Форум традиционно станет важной площадкой для диалога между государствами, бизнесом и экспертами. Здесь будут найдены практические решения, которые помогут обеспечить устойчивый рост и укрепить международное сотрудничество.

В ПМЭФ-2025 участвовали представители 144 стран и территорий. Было подписано 1116 соглашений на сумму более 6,5 триллиона рублей. Особое внимание уделялось вопросам высоких технологий, инфраструктуры, энергетики, экологии и международного сотрудничества.

Ранее ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков напомнил, что в разные годы на форум в качестве гостей приглашали делегации из Египта и Катара. В 2023 году этот статус был у Королевства Бахрейн. Он выразил надежду, что в будущем одна из африканских стран также станет страной-гостем.