Фольклорист Добровольская рассказала, что Дед Мороз отличается от Санты шубой и хорошим зрением

Дед Мороз в том виде, в котором мы его знаем, появился лишь в 1937 году, но с тех пор его образ закрепился и не претерпевал сильных изменений. Об этом Life рассказала доцент кафедры общего и славянского искусствознания Института славянской культуры Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина Варвара Добровольская.

Она объяснила, что западного Санта Клауса легко отличить о нашего Деда Мороза, несмотря на имеющиеся сходства. Российский волшебник всегда носит длинную шубу и не жалуется на зрение. Санта же предпочитает короткую куртку и всегда носит очки.

Наконец, в помощниках у Деда Мороза — звери из леса, а у его западного коллеги — это эльфы.