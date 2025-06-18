Санкт-Петербург побьет рекорд по осадкам во второй день ПМЭФ

Рекордное за последние 144 года количество осадков ожидается в Санкт-Петербурге в течение второго дня ПМЭФ-2025. Об этом сообщили на официальном сайте центра погоды «Фобос».

«В Санкт-Петербурге в четверг выпадет рекордное количество осадков за последние 144 года», — предупредили метеорологи.

По прогнозам синоптиков, все дни Петербургского международного экономического форума в Северной столице и во всей европейской части России ожидается вызванное вторжением очередного волнового циклона похолодание. До конца недели вероятность осадков будет повышена.

В первый день ПМЭФ, 18 июня, начало дождя ожидается в вечернее время, поэтому воздух успеет прогреться до климатических норм июня с температурой +18...+20 градусов.

В четверг, 19 июня, ожидают самые сильные ливни, которые были зафиксированы 19 июня за всю историю метеонаблюдений начиная с 1881 года. Специалисты предупреждают, что в этот день выпадет около 57% от всего месячного объема осадков. Воздух прогреется до +17 градусов.

В этом году ПМЭФ будет проходить в «Экспофоруме» с 18 по 21 июня. Во время пленарного заседания, запланированного на 20 июня, по традиции выступит президент России Владимир Путин.