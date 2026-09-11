Санкт-Петербург планирует войти в топ-25 стран по плотности роботизации

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков вместе с коллегами рассмотрел и одобрил проект региональной программы развития робототехники до 2030 года. Документ подготовили по поручению президента России. Его цель — увеличить плотность роботизации в промышленности до 145 роботов на 10 тысяч работников и войти в топ-25 стран мира по этому показателю, сообщил сайт gazeta.spb.ru .

На территории Петербурга 10 сентября состоялось совместное заседание Промышленного и Экспортного советов города. В нем приняли участие председатель Законодательного собрания Александр Бельский и председатель совета директоров АО «Силовые машины» Алексей Мордашов. В центре внимания было развитие отрасли робототехники и автономных систем.

По словам вице-губернатора, промышленный комплекс города входит в число крупнейших в стране. Поляков считает, что у Петербурга есть все возможности для ускорения внедрения передовых технологий и развития собственных компетенций. Он отметил, что документ отвечает двум приоритетам развития Северной столицы: «Передовая промышленность и развитие предпринимательства», а также «Наука и новые технологии».