Самый высокий в Петербурге памятник Ленину отреставрируют

В Петербурге запланировали реставрацию памятника Владимиру Ленину, который стоит на Московской площади. Об этом сообщил Gazeta.SPb со ссылкой на ГАТИ.

Разрешение на работы, целью которых является сохранение объекта культурного наследия, было получено от Государственной административно-технической инспекции. С 22 июля начнется подготовка территории, включающая монтаж строительных лесов и временных ограждений, а также создание инфраструктуры для комфортной работы реставраторов.

Основные работы по благоустройству зоны вокруг монумента запланированы на период с 7 по 15 октября. Монумент В. И. Ленина, возведенный в 1970 году, создали скульптор Михаил Аникушин и архитектор Владимир Каменский.

Отметим, высота монумента вместе с постаментом составляет 16 метров. Это самый высокий памятник в Петербурге.