Самый высокий отель в мире открыли в Дубае

Самый высокий отель в мире Ciel Dubai Marina официально открыли в Дубае. Он уже принял первых гостей. Об этом сообщило издание The National .

Отель высотой 377 метров стал новым рекордсменом, обогнав 356-метровый Gevora Hotel. Дубай сохраняет статус мирового лидера по высотным гостиницам: сейчас здесь находится восемь из десяти самых высоких отелей мира. Среди них — знаменитый Burj Al Arab, построенный в форме паруса, высота которого со шпилем достигает 321 метра.

