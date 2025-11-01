Генконсул Владимиров рассказал, что туристы из ОАЭ все чаще выбирают Россию для летнего отдыха

Россия привлекает все больше туристов из Объединенных Арабских Эмиратов. Благодаря безвизовому режиму между двумя странами, граждане ОАЭ активно посещают РФ. Генеральный консул Российской Федерации в Дубае и северных эмиратах Максим Владимиров подтвердил KP.RU, что турпоток из ОАЭ в Россию значительно вырос.

«Гражданам ОАЭ виза для въезда на территорию РФ не требуется. Они безвизовым режимом активно пользуются, турпоток в сторону России увеличился за последние годы на порядок», — отметил он.

Владимиров также подчеркнул, что Дубай и Шарджа остаются традиционными центрами притяжения российского бизнеса.

