Самый дорогой завтрак в России вырос в цене

Самый дорогой завтрак в России подорожал с 72 до 77 тысяч рублей

Самый дорогой завтрак в России — сет «Завтрак бурлака» в московском ресторане Beluga — подорожал с 72 до 77 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Антиглянец».

В состав обновленного сета вошли «жимчики» (драники), каленые яйца и чипсоны, а готовить его вместо Евгения Викентьева стал Роман Чистов.

Раньше такой завтрак состоял из килограмма черной икры, литра водки, картошки с укропом и маслом, маринованных белых грибов, малосольных огурцов, яиц с майонезом, белого и черного хлеба, консервов, расстегая, оладий и кильки.

Ранее стало известно меню саммита БРИКС, проходившего в октябре в Казани. Президент России Владимир Путин угощал делегатов татарской лепешкой кыстыбыем с картофелем, пельменями с осетриной, варениками с грибами, голенью ягненка и запеченным судаком с овощами. На десерт подавали яблочные пироги, шоколадные торты и щербет из лайма.