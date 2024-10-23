Кыстыбый и пельмени. Чем Путин угостил коллег по БРИКС на приеме в Казани
Делегатов БРИКС угостили кыстыбыем, голенью ягненка и пельменями с осетриной
В Казани президент России Владимир Путин угостил лидеров стран БРИКС на торжественном приеме в честь саммита татарской лепешкой кыстыбый, голенью ягненка и пельменями с осетриной. Мероприятие проходит в «Казань Экспо».
Первой в меню указали татарскую лепешку кыстыбаый с картофелем, на второй позиции — пельмени с осетриной или вареники с грибами для вегетарианцев. Также делегатам саммита предложили на выбор голень ягненка с овощами или судака, запеченного с овощами. Вегетарианцы могли выбрать овощную лазанью.
На десерт приготовили щербет из лайма, яблочный пирог с ванильным мороженным и шоколадный торт. Не забыли и про напитки, представленные в меню рислингом 2021 года и купажом «Риваж» 2020 года от краснодарской винодельни «Криница».
Прибывающих на прием гостей встречал глава татарстана Рустам Минниханов, играл оркестр. Позже к ним присоединился президент России. Прием продлится 1,5 часа, а после Путин встретится с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко попробовал традиционное татарское угощение чак-чак.