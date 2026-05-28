Самый дорогой авиабилет из Москвы в Петербург перед ПМЭФ стоил 217 тысяч рублей

Стоимость самого дорогого авиабилета из Москвы в Санкт-Петербург перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ) в 2026 году составила 217 тысяч рублей. Об этом РИА «Новости» в сервисе для покупки билетов «Авиасейлс».

«В нашей статистике есть бронирование из Москвы в Петербург за 217 тысяч рублей», — сообщили в сервисе.

Самый дешевый авиабилет в Санкт-Петербург продали из Калининграда, его стоимость составила 2,1 тысячи рублей.

ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Северной столице. Мероприятия устраивают в трех павильонах, конгресс-центре с 68 выставочными залами, бизнес-центре. Начало основной программы начнется 4 июня.