Самые эффективные способы борьбы с колорадским жуком назвали российским дачникам

Садовод Воронова: для борьбы с колорадским жуком нужно использовать спецсредства

Народные способы борьбы с колорадским жуком неэффективны, для этого стоит использовать специальные средства. Об этом в беседе с изданием «Москва 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Надежно избавиться от колорадского жука поможет обработка клубней и бутонов. Борьбу с вредителем необходимо начинать на стадии посадок. При этом она предостерегла от использования ядохимикатов, с которыми перекапывают землю.

«Лучше купить специальное средство для обработки клубней — оно более щадящее и для овощей, и для человека. Это жидкая субстанция, содержащая красящее вещество. Оно поможет увидеть, насколько равномерно обработан клубень», — отметила Воронова.

В другом случае нужно обработать бутоны, их нужно обработать до появления вредителей.

Насекомые-вредители выбирают участки, где много сорняков. Основную опасность представляют личинки колорадского жука, сообщил агроном Андрей Туманов.

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