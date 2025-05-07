Агроном Туманов: насекомые-вредители выбирают участки, где много сорняков

Председатель Московского союза садоводов и агроном Андрей Туманов предупредил об угрозе для урожая со стороны насекомых. Самые опасные из них обычно выбирают запущенные участки с большим количеством сорняков, отметил эксперт в беседе с News.ru .

Так, во время копания грядки можно обнаружить жука-проволочника.

«Хватайте его пальцами, рвите руками пополам и выбрасывайте. Другое дело с колорадским жуком: основной ущерб от его личинок», — заявил специалист.

По словам агронома, они представляют собой ярко-оранжевые яйцекладки, расположенные на обратной стороне листьев. Их также необходимо уничтожать.

Чтобы вырастить хороший корнеплод, следует использовать комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Агроном добавил, что изменение методов ухода за картофелем может существенно повлиять на его вкус.