Самозанятым россиянкам предложили дать право на выплаты по беременности и родам

Самозанятым россиянкам необходимо предоставить право получать оплачиваемые больничные, выплаты по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. С такой инициативой выступили депутаты Сергей Миронов и Дмитрий Гусев, документ законопроекта появился в распоряжении 360.ru.

Парламентарии напомнили, что более половины индивидуальных предпринимателей — женщины. Хотя самозанятые платят налоги и вносят значительный вклад в экономику, они не могут рассчитывать на оплачиваемый больничный или поддержку в период материнства и находятся в уязвимом положении,

«Среди девушек до 35 лет бизнесом занимаются 2,4 миллиона самозанятых. Однако сейчас они полностью исключены из системы соцстрахования», — отметили в документе.

Миронов отметил несправедливость ситуации и призвал ее исправить. Законопроект предлагает включить самозанятых в перечень лиц, которые могут добровольно платить взносы в систему обязательного социального страхования.

Благодаря этому женщины получат право на оплачиваемый больничный, пособия по беременности и родам, а также на выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Законопроект уже внесли в Госдуму.

Ранее депутат Ярослав Нилов призвал ввести ежемесячное пособие для домохозяек. Он подчеркнул, что выплаты помогут улучшить материальное положение семей с небольшим доходом.