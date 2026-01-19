Самозанятым назвали случаи, когда ими может заинтересоваться налоговая

Налоговую инспекцию могут заинтересовать операции самозанятых в четырех случаях. Об этом «Газете.Ru» рассказала финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина.

В первом случае речь идет о крупных суммах, поступающих на счет самозанятых. Например, налоговая обязательно заинтересуется репетитором, которому внезапно начнут платить миллионы.

«Второй случай — регулярные крупные переводы. Если регулярно приходят крупные платежи от одних и тех же лиц или организаций, налоговая служба также начнет интересоваться источником дохода», — подчеркнула Сорокина.

Подозрения вызовут регулярные переводы крупной суммы от работодателя, если сотрудник оформлен как ИП или фрилансер. Третий случай — переводы от юрлиц, четвертый — подозрительные контрагенты.

Ранее Центробанк включил крупные переводы по СБП в список признаков мошеннических операций.