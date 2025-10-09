Самозанятые россияне получат возможность оформить страховку в Соцфонде

Социальный фонд России с 1 января 2026 года начнет принимать заявления на оформление страховки от самозанятых. Об этом в ходе заседания правительства объявил премьер-министр Михаил Мишустин .

Он пояснил, что сумма ежемесячного взноса за страховку составит от 1,3 до 1,9 тысячи рублей с возможностью снижения суммы без открытия больничного в последующие полтора года. При этом вместе с медицинской страховкой самозанятые получат право на оплачиваемые больничные.

«В России миллионы людей работают на себя как самозанятые в рамках специального налогового режима. Однако их прибыль зачастую определяется количеством выполняемых заказов. И проблемы со здоровьем могут ударить по кошельку, оставив человека без дохода», — заявил Мишустин.

Премьер добавил, что максимальный размер пособия по выбору составит от 35 до 50 тысяч рублей. Итоговую сумму привяжут к размерам взносов. Такое страхование самозанятых продолжит действовать в режиме эксперимента до конца 2028 года.

Члены Совета Федерации выступили с инициативой досрочно завершить эксперимент с самозанятыми и отменить специальный налоговый режим в 2026 году. Авторы инициативы пояснили, что некоторые предприниматели в нарушение условий тайно нанимают работников, но при этом переходить из самозанятости на ИП не спешат.