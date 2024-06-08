Самолеты из аэропорта Сухума будут летать в семь городов России

Глава Абхазии Бжания: самолеты из Сухума полетят в семь городов РФ

Фото: РИА «Новости»

Уже в конце года в Абхазии запустят аэропорт в Сухуме. Ожидается, что самолеты из него смогут летать в семь российских городов. Такое заявление во время Петербургского международного экономического форума сделал президент Абхазии Аслан Бжания, сообщило РИА «Новости».

«После открытия аэропорта мы планируем, что будут выполняться рейсы примерно в семь городов России», — сказал Бжания.

Он не исключил, что это поможет увеличить поток туристов на 50%.

Еще осенью прошлого года правительство Абхазии подписало соглашение о реконструкции аэропорта в Сухуме. Первый пробный полет наметили на июль 2024 года.

Аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья «Островок» ранее провели исследование и выяснили, что россияне для отдыха чаще всего выбирают курорты Абхазии. При этом еще в прошлом году в лидерах находилась Турция.

Свыше 35 соглашений на 160 млрд рублей. Зампред правительства Подмосковья Зиновьева — о результатах ПМЭФ

Вежливые люди на борту. Как в США отреагировали на визит «Адмирала Горшкова» на Кубу

Борьба за человеческий капитал. Какие задачи стоят по развитию городской среды в России

Импортозамещение, автопром и цифровизация. Главные направления развития Подмосковья обозначили на ПМЭФ

Правительство Москвы подписало соглашения для финансовой поддержки промышленных компаний

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте