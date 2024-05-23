Исследование сервиса «Островок»: Абхазия заняла первое место по популярности у россиян среди всех курортов

Аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья «Островок» в результате исследования выяснили, что чаще всего российские путешественники выбирают для отдыха курорты Абхазии. Об этом написала Lenta.ru .

В 2023 году в лидерах находилась Турция, тогда как в этом году российские туристы все чаще предпочитают бронировать отели в Абхазии. По данным аналитиков, количество бронирований в сезоне лето — 2024 увеличилось в три раза, сообщил сайт kp.ru.

Эксперты добавили, что в общем доля бронирований в отелях за рубежом увеличилась почти вдвое — с 7% до 13%.