Самой молодой пациентке в Тюменской области, сделавшей аборт, было 14

Под Тюменью самой молодой пациенткой, сделавшей аборт, стала 14-летняя девочка

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo/www.globallookpress.com

В Тюменской области возраст самой юной девочки, избавившейся от ребенка в 2025 году — 14 лет, наиболее взрослой женщины — 49 лет. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на департамент здравоохранения.

«Самой младшей девочке-подростку, прервавшей беременность, — 14 лет. Самой старшей пациентке — 49 лет», — заявили в департаменте.

Там отметили, что чаще всего пациентки прерывают беременность по медицинским показаниям. Однако есть и случаи «душевных конфликтов», с женщинами работают психологи.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина заявила, что врачи обязаны подробно проинформировать пациенток, решивших избавиться от ребенка, о последствиях аборта. По ее словам, перед процедурой женщины подписывают медицинское согласие.

С 1 сентября этого года в России ввели обновленную форму согласия на аборт. В ней более детально расписали риски, связанные с вмешательством, в том числе бесплодие.

