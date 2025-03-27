Самого честного гаишника России нашли в Москве

Сотрудник ГИБДД отказался брать взятку от водителя в 665 тысяч рублей

Командир второго спецбатальона ГИБДД не взял взятку в размере 655 тысяч рублей от водителя Mercedes. Мужчину остановили в Москве из-за незаконной мигалки, сообщил Telegram-канал Shot.

Сумма денег, которую гаишнику предложил нарушитель, в пять раз превысила его зарплату, однако это не помогло водителю закрыть глаза на нарушение закона.

По данным канала, самому честному гаишнику 41 год. В 2017 году он стал самым молодым командиром спецбатальона в истории России, возглавив 2-й спецбатальон в 33 года. В 2022 году его команду с Днем сотрудника ГАИ лично поздравил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Следственный комитет ранее сообщил о задержании владельца автомобиля Mercedes с поддельными спецсигналами на западе Москвы. Мужчина пытался дать 665 тысяч рублей инспектору ДПС, но тот пресек противозаконные действия. Водителя задержали.